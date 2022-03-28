«Переговоры делегаций пройдет завтра утром в 11:30 по бакинскому времени в президентском офисе «Долмабахче». Встреча будет закрыта для прессы», — отметили в канцелярии.

Ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в своем телеграм-канале сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта. Позднее канцелярия турецкого лидера Тайипа Эрдогана сообщила, что в ходе телефонных переговоров он и президент России Владимир Путин договорились провести встречу делегаций в Стамбуле.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.