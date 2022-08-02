Прошедшая 1 августа в Москве встреча между израильской и российской делегациями не привела к решению вопроса о ликвидации представительства агентства «Сохнут», которое помогало в репатриации евреев из России в Израиль.

«Россияне не отвергли категорически предложения израильтян, но и не приняли их и не дали внятного ответа. Это усиливает предположение, что речь идет об искусственно созданном политическом кризисе, а не о юридической проблеме», — пишет Israel Hayom.

Участие во встрече принимали спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и заместитель главного советника по юридическим вопросам израильского МИДа Тамар Каплан Туржеман.

По информации издания, израильская сторона предоставила россиянам свои идеи по урегулированию проблемы, согласно которым агентство должно выполнить требование российских властей и предоставить собираемые данные о гражданах, хранящиеся на серверах за пределами России. Иерусалим заверял, что это номера телефонов и адреса электронной почты претендентов на репатриацию и желающих участвовать с работе «Сохнут» евреев.

Один из чиновников на правах анонимности сказал Israel Hayom, что сомневается в возможности решить ситуацию путем переговоров. По его словам, израильская делегация должна «передать российской стороне два сообщения: что мы ««играем в игру» и уважаем их судебный процесс и что это уже не просто дела агентства, а всего государства Израиль».

Премьер-министр Израиля Яир Лапид уже поручил Министерству иностранных дел подготовить список ответных мер на случай запрета деятельности «Сохнут» в РФ. Среди них — возможное присоединение Иерусалима к антироссийским санкциям.

По информации The Jerusalem Post, российские чиновники обвинили «Сохнут» в незаконном сборе информации о россиянах. Сами работники агенства пожаловались на прослушку их телефонов. Сейчас организация рассматривает возможность перевести российских сотрудников на удаленную работу и может релоцировать московский офис в Израиль.

Israel Hayom уточняет, что свою роль в судьбе агентства в России сыграли критика Иерусалимом действий российской армии в Украине, участие ЦАХАЛа в боях в Сирии, задержка передачи Александровского подворья в Иерусалиме в собственность РФ. (moscowtimes.ru)