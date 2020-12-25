Переезд в Карабах со льготами: ветераны готовы

Римский император Октавиан Август был первым римским правителем, который стал наделять солдат — ветеранов земельными наделами.

До этого солдат в Риме награждали только деньгами или же солью — самим дорогим продуктом древнего мира (кстати, от слова соль и произошло слово солдат).

На днях депутат Милли Меджлиса Захид Орудж на своей facebook – cтранице предложил наделить членов семей шахидов и ветеранов Карабахской войны земельными участками и домами на освобожденных территориях.

Между тем, заметим, что еще в 2010 году правительство Азербайджана подготовило программу «Большое возвращение», касающуюся размещения вынужденных переселенцев в Карабахе.

К подготовке этой программы были привлечены представители посольств в нашей стране, международных организаций и государственных структур. Стоимость программы оценивается примерно в 60 миллиардов долларов.

24 декабря 2020 года министр экономики Микаил Джаббаров заявил о том, что из госбюджета на 2021 год на восстановление освобожденных территорий Азербайджана планируется выделить 2,2 млрд. манатов ($1,3 млрд. по текущему курсу – ИФ), но кроме этого государство планирует привлечение иностранных и частных инвестиций.

Между тем отметим, что государство обеспечило жильем 136 тысяч семей вынужденных переселенцев. После возвращения вынужденных переселенцев в Карабах эти дома должны быть возвращены государству. Не проще было бы отдать эти дома членам семьей шехидов и ветеранам?

Этот вопрос мы задали самому Захиду Оруджу. «Думаю, что как член Милли Меджлиса я не могу высказывать свое субъективное мнение по данному вопросу», — сказал нам Захид Орудж.

По мнению депутата, ветераны и члены семей шехидов вполне заслужили право на обладание землей и домом в Карабахе.

«Думаю, что предоставление членам семей шехидов и ветеранов земельных участков должно найти свое отражение в программе «Большое возвращение»», — заявил депутат Милли Меджлиса.

Руководитель Общественного объединения защиты прав ветеранов, инвалидов Карабахской войны и семей шахидов Тахир Мамедов, поддержал предложение Захида Оруджа.

«Я сам родом из Зангиланского района. Хочу отметить, что в нашем районе, да и во всем Карабахе очень много свободной земли. Так что проблем с наделением землей солдат не будет», — сказал # Тахир Мамедов.

По мнению руководителя общественного объединения, в Азербайджане достаточно ветеранов, которые готовы переехать на постоянное жительство в Карабах.

«Но государство должно стимулировать этот переезд. Считаю, что ветераны и члены семей шехидов должны быть освобождены от уплаты налогов», — считает Тахир Мамедов.

Руководитель общественного объединения «Забота об инвалидах Отечественной войны» Фиридун Мамедов также выступает за предоставление членам семей шехидов и ветеранам земельных участков и домов в Карабахе.

«Но ветеранам и членам семей шехидов также должны быть предоставлены кредиты для организации фермерского хозяйства на предоставленных земельных участках. Ведь им нужно на что — то жить», — сказал Фиридун Мамедов.

Мы решили выяснить, как другие депутаты относятся к предложению Захида Оруджа о предоставлении членам семей шехидов и ветеранам земельным участков и домов в Карабахе.

По мнению депутата Расима Мусабекова, земельные участки должны быть предоставлены тем ветеранам и членам семей шехидов, которые действительно готовы переехать в Карабах.

«А что касается льгот, то они должны быть предоставлены всем, кто готов переехать в Карабах», — считает Расим Мусабеков.