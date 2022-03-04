Группа Азербайджанских правозащитников провела в пятницу перед посольством РФ в Баку акцию протеста против военного вторжения в Украину, сообщает «Туран».

При этом, сотрудники полиции не позволили приблизиться к зданию посольства, в связи «с мерами безопасности».

Это вызывало возмущение протестующих, и они зачитали заявление вблизи посольства.

В заявлении содержится требование немедленно прекратить российскую оккупацию, полностью вывести войска РФ из Украины и решать проблемы с соседями за столом переговоров.

После этого протестующие проскандировали: «Конец оккупации!» и передали заявление сотрудникам полиции, которые обещали передать его в посольство.

Акцию организовала «Линия защиты», в ней приняли участие: глава этого НПО Руфат Сафаров, члены организации Заур Акпер, Зафар Ахмедов, Алаиф Гасанов, общественный активист Бахтияр Гаджиев и др.