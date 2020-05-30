Перед Белым домом начались беспорядки

Перед Белым домом ночью 30 мая начались беспорядки, протестующих сдерживали сотрудники Секретной службы США, сообщает CNN.

Стычки возле резиденции главы государства длились более пяти часов. Демонстранты кричали на президентскую охрану, бросали разные предметы и пытались опрокинуть металлические ограждения. Как минимум один раз сотрудник Секретной службы отреагировал, распылив в толпу перцовый баллончик.

Протестующие скандировали лозунги в поддержку умершего в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда и выражали неприязнь к президенту Дональду Трампу, отмечает CNN.

По данным телеканала, десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти Флойда. Выступления против власти проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах. В некоторых случаях бунты сопровождаются стрельбой, в частности в Окленде был убит один сотрудник Федеральной службы охраны США. Наиболее неспокойная ситуация наблюдается в Миннеаполисе, где федеральные власти готовятся развернуть контингент военной полиции.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, длятся в Миннеаполисе с 26 мая, позднее они начались и в других городах США. Жители Миннеаполиса вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час (lenta.ru)