Переболевшие COVID-19 в тяжелом состоянии могут быть заразными до 5 недель

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, могут быть заразными для окружающих до пяти недель даже после исчезновения признаков пневмонии. Об этом рассказал замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов на телеканале «Россия-1».

По словам специалиста, чем дольше больной находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду.

Также Семенов сообщил, что исследования китайских экспертов во время эпидемии коронавируса в Китае показали, что в 20-25 процентов случаев заражения у человека было инфицирование смешанной инфекцией: сезонным гриппом и COVID-19.

Он отметил, что если иммунитет человека может сражаться с вирусом гриппа, есть вполне эффективная вакцина, то, разумеется, он гораздо легче перенесет и коронавирусную инфекцию.

Академик РАН Виктор Малеев ранее заявил, что самый оптимистический прогноз относительно срока окончания эпидемии COVID-19 в России — начало июня. По его словам этот прогноз сбудется, если события будут развиваться наилучшим образом.

Ранее сообщалось, что Ялта, Алушта, Симферополь и Армянск являются регионами с наибольшим риском распространения коронавируса в Крыму (aif.ru)