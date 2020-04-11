Переболевшие COVID-19 в тяжелом состоянии могут быть заразными до 5 недель

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, могут быть заразными для окружающих до пяти недель даже после исчезновения признаков пневмонии. Об этом рассказал  замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов на телеканале «Россия-1».

По словам специалиста, чем дольше больной находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду.

Также Семенов сообщил, что исследования китайских экспертов во время эпидемии коронавируса в Китае показали, что в 20-25 процентов случаев заражения у человека было инфицирование смешанной инфекцией: сезонным гриппом и COVID-19.

Академик РАН Виктор Малеев ранее заявил, что самый оптимистический прогноз  относительно срока окончания эпидемии COVID-19 в России — начало июня. По его словам этот прогноз сбудется, если события будут развиваться наилучшим образом.

Ранее сообщалось, что Ялта, Алушта, Симферополь и Армянск являются регионами с наибольшим риском распространения коронавируса в Крыму (aif.ru)

| 2020-04-11T15:59:32+00:00 11 апреля 2020, 16:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss