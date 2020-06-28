Pepsi присоединяется к бойкоту Facebook

PepsiCo присоединяется к компаниям, прекратившим размещение рекламы в Facebook, сообщает Fox Business со ссылкой на информированные источники.

На данный момент компания не сделала официального заявления, однако, по словам источников, Pepsi намерена присоединиться к «бойкоту» на июль и август текущего года.

Ранее ряд гражданских ассоциаций в США призвали компании бойкотировать размещение рекламы в Facebook, чтобы выразить протест из-за отсутствия модерирования хейтспича и расистских постов.(Газета.Ru)

| 2020-06-28T21:18:36+04:00 28 июня 2020, 22:52|12345 (Пока оценок нет)
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