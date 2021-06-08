Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о работе Роналда Кумана во главе «Барселоны».

«Я работал в трех клубах. Ничто не сравнится с «Барселоной» и «Реалом», где давление особенно сильное, где контролировать ситуацию в одиночку гораздо сложнее. Мы обсуждали это с Роналдом.

Но это особенность такой работы. Если не хочешь иметь с этим дело, не берись за нее. Но Роналд – сильный человек, у него богатый опыт. Он идеальный тренер на следующий сезон.

Я очень рад, что президент тоже в этом убежден. Год выдался тяжелым для всех нас, и Роналд заслуживает продолжить работу в следующем сезоне, когда на трибуны вернутся фанаты. Ну и вторая попытка обычно удается лучше первой», – сказал Гвардиола. (sports.ru)