Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море

Пентагон обеспокоен решением Китая провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Район, в котором должны пройти учения, охватывает спорные воды и территорию. Проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности», — сказано в документе.
Кроме того, в Пентагоне считают, что это нарушает обязательства Китая в рамках Декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года, где говорится о том, что стороны не должны предпринимать шаги, обостряющие спор или способствующие ухудшению мира и стабильности.