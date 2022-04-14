Глава Минобороны США Ллойд Остин меньше недели назад предпринял попытку связаться с министром обороны России Сергеем Шойгу, но у него не получилось. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя Пентагона Джона Кирби.

«Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса», — заявил представитель американского военного ведомства на брифинге для журналистов.

Ранее Кирби говорил, что Шойгу и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отказываются общаться с Остином и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.

По его словам, Соединенные Штаты пытались обсудить с российскими коллегами ситуацию на Украине, чтобы предотвратить возможные конфликты, но те отказывались. Кирби также отмечал, что взаимодействие между руководителями военных ведомств США и РФ «жизненно важно в настоящее время».