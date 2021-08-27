Министерство обороны США считает, что в четверг в районе аэропорта Кабула прогремел один взрыв, а не два, как предполагалось ранее. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула.

«Мы не считаем, что там был второй взрыв в отеле «Барон» или рядом с ним. Это был один террорист-смертник. В путанице в ходе очень динамично развивающихся событий, подобных этому, информация иногда может передаваться неверно или искажаться», — сказал он.