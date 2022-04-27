Министерство обороны США создало центр управления для координации снабжения и оптимизации доставки военной помощи Украине в немецком Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования США.

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США во вторник, сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.

Центр ECCU базируется в штаб-квартире европейского командования США в Штутгарте, им руководит американский военный генерал с двумя звездами, сказал чиновник.

Этот центр тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров, или IDCC, которым руководит генерал из Великобритании, добавил чиновник.

«Центр был создан для поддержки усилий этой системы безопасности», — сказал чиновник.

По словам чиновника, в центр управления, наряду с персоналом США, входят сотрудники из 15 других стран.

Этот центр управления также будет управлять сетью из более чем 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии ранее во вторник на авиабазе «Рамштайн» и оказывают помощь Украине.

Новая группа союзников будет собираться регулярно раз в месяц, заявил ранее во вторник министр обороны США Ллойд Остин. (УНИАН)