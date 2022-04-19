«Несмотря на удары России, Мариуполь не сдался».

Как передает BBC, об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы продолжаем видеть, как Россия концентрирует авиаудары и артиллерийские обстрелы в Донбассе и на юге, в частности, в Мариуполе и вокруг него. Русские проводят работу, которую мы называем «перегруппировкой» (shaping), они создают условия для более широкого и явного наступления на востоке Украины», — сказал он.

Кирби добавил, что, несмотря на растущую агрессию России, украинцы продолжают оказывать сопротивление.