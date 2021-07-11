Соединенные Штаты призывают руководство Афганистана использовать свои возможности для того, чтобы защитить свою страну от радикального движения «Талибан». Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы, разумеется, с глубокой обеспокоенностью наблюдаем за ухудшением ситуации в сфере безопасности, ростом насилия, которое находится на очень высоком уровне, и наступлением «Талибана» в Афганистане. Мы знаем об этом», — сказал он.

По словам Кирби, США активно взаимодействуют с афганской стороной с тем, чтобы побудить их использовать имеющиеся возможности.

«Самое время, чтобы они активизировались и сделали именно это», — указал пресс-секретарь Пентагона.