Пентагон приветствует рекордное наращивание военного бюджета Великобритании

И.о министра обороны США Кристофер Миллер приветствует дополнительное финансирование военного бюджета Великобритании, которое ранее анонсировал британский премьер Борис Джонсон. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Великобритания — наш самый стойкий и дееспособный союзник, увеличение оборонных расходов свидетельствует о ее приверженности НАТО и нашей общей безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Великобритания дополнительно выделит на оборону рекордные за 30 лет £16,5 млрд. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 ноября выступит в парламенте и расскажет о результатах пересмотра эффективности национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ.