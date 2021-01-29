Пентагон приостановил рассмотрение ряда назначений Трампа

Американское министерство обороны приостановило рассмотрение ряда последних назначений бывшего президента США Дональда Трампа в консультативный совет, сообщает издание Politico со ссылкой на полученное членами совета письмо.

«Усилия нацелены на то, <…> чтобы определить, были ли назначения политически мотивированными», – пояснил изданию один из подтвердивших подлинность информации источников.

Приостановка рассмотрения предложенных администрацией Трампа кандидатур распространяется только на тех, кто еще не принес присягу или не заполнил необходимые документы, указано в сообщении.

В частности, возможности работать в группах, предоставляющих консультации министру обороны, временно лишены менеджер предвыборной кампании Трампа в 2016 году Кори Левандовски и бывший советник его предвыборного штаба Дэвид Босси, отмечает Politico.(Газета.Ru)