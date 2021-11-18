Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке и союзников от угроз со стороны Ирана и не позволят ему получить ядерное оружие.

Об этом он рассказал в рамках брифинга, запись которого опубликована в Twitter Министерства обороны США, передает Газета.Ру.

«Мы будет защищать себя, своих партнеров и наши интересы от угроз со стороны Ирана и его сателлитов… Мы по-прежнему полны решимости не дать Ирану получить ядерное оружие», — заявил Ллойд.

Он подчеркнул, что Минобороны США полностью поддерживает президента Соединенных Штатов Джо Байдена в поисках дипломатического решения проблемы.