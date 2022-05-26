С начала полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины российские войска постоянно несут серьезные потери в военной технике.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на источник в Минобороны США.

Как пишет издание, оккупационные российские войска потеряли:

  • около 1000 танков;
  • более 350 артиллерийских орудий;
  •  около 30 истребителей-бомбардировщиков;
  •  около 50 вертолетов.

Однако в США считают, что даже с учетом достаточно серьезных потерь РФ по-прежнему обладает достаточными техническими возможностями для продолжения войны.

«У россиян здесь действительно есть превосходство по количеству средств, которые они могут применить в этой борьбе, людей, техники и оружия, и мы просто должны учитывать это», — отметил источник в Пентагоне. (УНИАН)

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