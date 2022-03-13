«Мы не вдаемся здесь в разведывательные оценки. Мы продолжаем очень, очень пристально за этим следить. Это характерно для русских обвинять вас в том, что они сами планируют сделать. Опять же, мы не видели ничего, что бы указывало на неминуемость сейчас химической или биологической атаки», — сказал Кирби в интервью телеканалу ABC.