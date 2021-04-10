Пентагон начал борьбу с экстремизмом внутри вооруженных сил США

Пентагон начал борьбу с экстремистскими взглядами и настроениями среди военнослужащих ВС США. Соответствующее распоряжение подписал министр обороны страны Ллойд Остин, сообщает МК.

В первую очередь предполагается блокировать каналы вербовки военнослужащих экстремистскими организациями. Кроме того, на каждого военного при поступлении на службу будут собирать досье о его прошлом. В нем одним из важных пунктов будет связь с экстремистами.

Ужесточение контроля за умами военных вызвано событиями 6 января. Когда группа протестующих против результатов выборов ворвалась в Капитолий. Позднее стало известно, что среди атаковавших американский Конгресс немало ветеранов и действующих военнослужащих.