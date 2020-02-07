Пелоси усердно молится за Трампа, который, по ее мнению, «сбился с пути»

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) заявила в четверг, что она усердно молится за президента страны Дональда Трампа, который, по ее мнению, «сбился с пути» американской Конституции и ценностей.

«Я усердно молюсь за него, потому что он так сбился с пути нашей Конституции, наших ценностей, нашей страны. <…> Он действительно нуждается в наших молитвах. Он может говорить все, что ему захочется, но я молюсь за него и делаю это искренне», — сказала Пелоси на пресс-конференции в Вашингтоне.

За пару часов до этого Трамп, выступая на ежегодном Национальном молитвенном завтраке, заявил, что ему не нравится, когда «люди используют свою веру в качестве оправдания своих поступков, которые, как им известно, являются неправильными». «Я также не люблю людей, которые говорят: «Я молюсь за тебя», хотя на самом деле знают, что это не так», — добавил глава вашингтонской администрации. Эту фразу один из журналистов и попросил Пелоси прокомментировать.(ТАСС)