Пелоси призвала к расширению санкций против российской разведки

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси полагает, что государство должно усилить свои санкции против России, передает Reuters.

В частности, Пелоси просит добавить в список санкционных отраслей сектор разведки и обороны РФ.

По ее словам, в последнем законопроекте была часть про санкции против российской разведки, но в Белом доме попросили их убрать.

«Мы должны санкции восстановить <…> нужно восстановить и предпринять по ним соответствующие действия», — добавила Пелоси.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России)* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.