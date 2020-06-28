Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России

Президент США Дональд Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России, заявила в воскресенье спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Президент хочет игнорировать любые обвинения в адрес России… Россия не оправилась от унижения, которое она испытала в Афганистане. И теперь они отыгрываются на нас, наших войсках. Это совершенно возмутительно. Надо думать, что в ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал», — сказала она в эфире телеканала ABC News.
Как выразилась Пелоси, у Трампа «все дороги ведут к Путину».