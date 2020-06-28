Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России

«Не знаю, что у русских есть на него в политическом, личном или финансовом плане, но он хочет игнорировать (все)… он подарок для России в смысле ослабления нашей лидирующей роли в НАТО, уменьшения численности наших войск в Германии, — все это подарок Путину. Что-то здесь очень неправильно, но у этого должен быть ответ», — добавила конгрессвумен.(РИА Новости)