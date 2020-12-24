Пелоси анонсировала голосование по преодолению вето Трампа на оборонный бюджет

Палата представителей конгресса США проголосует по вопросу преодоления вето действующего президента страны Дональда Трампа на оборонный бюджет, сообщила спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси, передает РИА Новости.

Голосование состоится 28 декабря, указано в сообщении.

В своем заявлении Пелоси назвала решение Трампа наложить вето «актом поразительного безрассудства», который ставит под угрозу безопасность и войска страны.

«Вето президента лишает нашу страну и союзников инструментов для защиты глобальной безопасности, в том числе кибербезопасности <…> Вето Трампа нарушает наши национальные ценности», – отмечает спикер палаты представителей.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом проект оборонного бюджета страны на 2021 год. В проект в числе прочего были заложены санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

До этого Трамп неоднократно угрожал заблокировать документ, так как в его тексте нет пункта об отмене защиты технологических компаний от судебных исков за размещение, удаление или модерирование пользовательского контента.