Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить больше средств на оборону в 2024 году. Об этом сообщает Euractiv.

В публикации отмечается, что представители парламента на переговорах выразили желание добиться увеличения Европейского фонда обороны на €625 млн, а также выделения еще €45 млн на программы военной мобильности.

Как сообщается, речь идет о соглашении, которое является дополнением к бюджету, первоначально представленному Еврокомиссией. Если Совет поддержит предложение парламента и комиссии, бюджет Европейского фонда обороны в 2024 году составит €1,263 млрд, а программы военной мобильности €286 млн.