Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин решительно против тех или иных мер, направленных на то, чтобы «подливать масло в огонь» конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Китай встал на сторону России в ситуации вокруг Украины, несмотря на заявления о нейтральности.

Комментируя это заявление, Лю Пэнъюй подчеркнул, что КНР поддерживает все усилия, способствующие разрядке и политическому урегулированию.

«И Китай выступает против действий, направленных на то, чтобы раздувать пламя или подливать масло в огонь, что может привести к эскалации ситуации и является контрпродуктивным для политического урегулирования», — сказал дипломат.