Пекин примет ответные меры в отношении тех государств и регионов, которые ввели ограничения на въезд для китайских граждан под предлогом профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы решительно выступаем против попыток манипулирования мерами по профилактике и борьбе с эпидемией для достижения политических целей, — сказала Мао Нин. — В зависимости от различных ситуаций [в разных странах] мы примем меры в соответствии с принципом взаимности».

В конце 2022 года в Китае был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. На фоне утверждений китайских ученых об относительной безвредности омикрон-штамма власти КНР отменили большинство ограничительных антиковидных мер. После этого ряд государств и регионов мира обязал жителей материковой части Китая сдавать ПЦР-тест на коронавирус до вылета. В частности, это сделали Англия (но не другие части Соединенного Королевства), Италия, Испания, Израиль, остров Тайвань и Япония. (ТАСС)

