Иран получил от Китая спутниковые снимки высокого разрешения до и после ракетного удара по американской авиабазе Муваффак-Салти в Иордании в июле. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

17 июля Иран атаковал базу баллистическими ракетами. Один из ударов пришёлся по зданию, где находились американские военнослужащие. Трое солдат погибли, ещё четверо получили ранения.

По данным WSJ, атака произошла после того, как администрация президента США Дональда Трампа в течение нескольких месяцев предупреждала Пекин, что китайские компании могут предоставлять Ирану спутниковые снимки. В мае США ввели санкции против китайских компаний MizarVision, Earth Eye и Chang Guang.

После удара Иран опубликовал снимки высокого разрешения, на которых были видны повреждения базы. Как утверждают собеседники газеты, Вашингтон передал Пекину материалы, которые, по мнению американской стороны, указывали на связь предоставленных Ирану спутниковых данных с атакой. Китай эти доводы отверг и потребовал доказательств.

Источники WSJ не назвали компании, которые, по их данным, предоставили Ирану снимки, и не утверждают, что власти Китая непосредственно участвовали в передаче информации. Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан назвал обвинения «злонамеренными» и заявил, что сотрудничество Пекина с Тегераном соответствует международному праву.

Американские чиновники также обеспокоены возможностью использования Ираном китайских спутниковых данных для наблюдения за военно-морскими силами США, пишет WSJ. В последние дни Иран запускал баллистические ракеты по американским военным кораблям.

Публикация появилась перед запланированной на 24 сентября встречи Трампа с главой КНР Си Цзиньпином. Американский президент считает сохранение хороших отношений с Пекином одним из приоритетов, поэтому высокопоставленные представители администрации стараются избегать публичного обострения спора вокруг возможной помощи Китая Ирану, говорится в публикации. (svoboda.org)