Китай назвал вице-президента США «невежественным и невежливым» за слова Джей Ди Вэнса о том, что Америка занимала деньги у «китайских крестьян».

В интервью Fox News в четверг Вэнс поддержал решение президента о введении новых тарифов и сказал: «Мы занимаем деньги у китайских крестьян, чтобы покупать вещи, которые эти китайские крестьяне производят».

Китай — один из крупнейших в мире держателей казначейских облигаций США.

Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на пресс-брифинге во вторник отреагировал на слова Вэнса: «Удивительно и печально слышать такие невежественные и невежливые слова от этого вице-президента».

В понедельник Трамп дал Китаю время до вторника, чтобы отказаться от 34-процентного встречного тарифа, обещав в противном случае обложить 50-процентной пошлиной все китайские товары, импортируемые в США.

На минувшей неделе Трамп уже добавил 34% тарифов к 20%, наложенным на китайские товары в марте. Если он выполнит свою угрозу, для американских импортеров цена на продукцию китайских фирм вырастет более чем вдвое.

Китай заявил, что будет «бороться до конца», назвав действия Трампа «издевательством».