Печальное лидерство — чем чревата зависимость от российского хлеба?

Информируя о растущем производстве зерновых, Азербайджан продолжает тяготеть к российскому рынку. Согласно недавнему заявлению ставропольского краевого минсельхоза, треть экспорта сельхозпродукции края приходится на нашу страну.

Лидером по экспорту стал Азербайджан, на который приходится треть экспортного объёма Ставрополья. Только за текущий год в нашу страну отправили продукты на сумму 59 млн долларов США. В основном, Азербайджан закупает на Ставрополье зерно.

На втором месте Китай с 18% в доле экспорта. Китайские предприятия закупают на Ставрополье мясо птицы. На третьем месте Грузия с 8% экспорта. Туда отгружают пшеницу, подсолнечное масло и макароны. Саудовская Аравия занимает 7% в доле экспорта и покупает мясо птицы на 13,5 млн долларов США. Украина с 5% экспорта также закупает в основном мясо птицы.

По данным Государственного таможенного комитета АР, по итогам января-июня 2020 года Азербайджан в общей сложности импортировал 385,5 тысячи тонн пшеницы на 78,4 млн долларов. Таким образом, сегодня Ставрополье можно считать основным поставщиком зерна, главным же образом, пшеницы, для азербайджанского рынка.

Любопытно, что при таких рекордных показателях импорта хлеба из этого края, заявленная урожайность зерновых в нашей стране оказалась намного выше, чем в самом Ставрополье. В Ставропольском крае и в Азербайджане близится к завершению уборка зерна. По последним данным азербайджанских официальных источников, 87,2% зерновых с полей страны были убраны. С 887 тысяч га собрано более 2,77 млн тонн зерновых. При этом средняя урожайность зерновых составила в Азербайджане более 31,5 центнера с гектара. Удивляет, что в Ставрополье урожайность зерна оказалась намного ниже – 26,1 центнера с гектара полей.

Хозяйства Ставропольского края завершили уборку зерновых, — сообщил в понедельник, 27 июля, губернатор региона Владимир Владимиров. «Только что принял рапорт краевого минсельхоза о завершении уборки зерновых», — написал глава региона в своем инстаграм. По его словам, урожай зерна на Ставрополье составил 5,2 млн тонн при урожайности 26,1 центнера с гектара. Из собранного зерна 83,3% — продовольственная пшеница высокого качества, — отметил Владимир Владимиров. При этом он напомнил, что в текущем году аграриям пришлось тяжело, поскольку погодно-климатические условия для земледелия были очень неблагоприятными. Губернатор отметил, что даже в этих условиях собранный на Ставрополье урожай зерновых вдвое превышает собственные потребности региона.

Несмотря на заявленный рост собственного производства зерновых, особенно пшеницы, Азербайджан продолжает прочно зависеть от импорта российского хлеба. При заявленной внутренней потребности в 1,3 млн тонн пшеницы, страна стабильно импортирует 1,5 – 1,6 млн тонн российской пшеницы ежегодно. Зарубежные аналитики уже предупреждают про опасность такой зависимости. Экспорт пшеницы может стать «гибридным оружием» России, цитирует журналистов американского военного издания The National Interest российский «Коммерсантъ». В качестве примера авторы материала приводят введение Москвой квоты на экспорт пшеницы и других культур в условиях коронавируса COVID-19.

Сейчас Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире. Как отмечают в The National Interest, благодаря глобальному потеплению Россия сможет ввести в оборот новые сельскохозяйственные земли и к 2028 году начать контролировать 20% мирового экспортного рынка зерна. При этом с продолжением глобального потепления остальные страны будут больше полагаться на импорт зерна из России, что сделает их более уязвимыми. «Россия может сделать экспорт пшеницы политическим рычагом. Она могла бы использовать его для влияния на страны с продовольственной нестабильностью», — приходят к выводу журналисты The National Interest, пишет издание.