Интервью # с украинским политологом Павлом Жовниренко:

— Насколько серьезны сообщения о том, что в начале 2022 года Россия может начать войну против Украины?

— Во-первых, война России против Украины идет с 20 февраля 2014 года – министерство обороны РФ это четко зафиксировало на медали «за отжим Крыма». Если же речь идет о вероятности широкомасштабного вторжения – то она достаточно высока. Кремль сам себя загоняет в тупик, а Украину – в НАТО участившимися в последнее время концентрацией войск вблизи нашей границы, рассуждениями Путина о «триедином народе» и Суркова о том, что условием выживания России является ее постоянная энтропия, то есть захват территории соседних стран.

— Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Азербайджана Ильхама Алиева помочь в вопросе освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, удерживаемых в России. Как вы оцениваете этот шаг?

— Освобождение украинских пленников Москвы – одно из основных обещаний предвыборной программы Владимира Зеленского и он пытается использовать все возможные пути для его реализации. Не думаю, что ему это удастся без комплексного решения вопроса о деоккупации Крыма и части Донбасса. Ведь граждане Украины – это заложники, за счет которых Москва пытается выторговать себе политические уступки. А крымским татарам она к тому же мстит за их твердое неприятие оккупации Крыма и верность Украине.

— Как вы оцениваете заявления турецких чиновников о том, что Анкара может стать посредником между Киевом и Москвой?

— Я вижу только два пути деоккупации Крыма и части Донбасса: военный или дипломатический на основе «будапештского формата» с участием Украины и трех стран, подписавших гарантии сохранения ее суверенитета и территориальной целостности в виде Будапештского меморандума – Великобритании, США и России. Эти три страны, выдавшие нам «страховой полис» в обмен на отказ от ядерного оружия, обязаны исполнить то, за что поручились. Любые другие форматы не обеспечат обязательности деоккупации всех неподконтрольных Киеву территорий – Москва не включит туда Крым (как это и случилось в «минском процессе») или проигнорирует такой формат (как в случае с «Крымской платформой»).

— Как вы оцениваете итоги 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией?

— Азербайджан выиграл войну, но конфликт остался и будет продолжаться, пока и Баку, и Ереван не договорятся между собой. Мир каждая из сторон рассматривает исключительно как то, что может наступить лишь после полной победы над оппонентом. Но этого не произойдет — даже с помощью «арбитров» или «союзников». Опыт, в том числе и Южного Кавказа, свидетельствует, что их «поддержка» часто направлена на ослабление или поглощение стран — участниц конфликта, а их «миротворчество» завершается изменой и разочарованием «умиротворяемых».

Я посторонний для обоих участников конфликта, не являюсь и не хочу быть на стороне ни одного из них и именно поэтому позволю себе высказать свои мысли и предложения.

Тридцатилетнее вооруженное противостояние не приблизило мир. Война забирает молодые жизни, ресурсы и перспективу для последующих поколений. Самое главное — она не работает. И не только на Кавказе. Она не работает нигде. Это в середине прошлого века поняли не менее заклятые до того враги Германия и Франция, которые в 1963 году подписали Елисейский договор.

Этим двум странам решить территориальный и межэтнический спор не помогли ни две локальные, ни две мировые войны, ни миллионы смертей, — это сделали просто понимание, взгляд в будущее и общее его создание. По Елисейскому договору Франция и Германия договорились консультироваться друг с другом по всем важным вопросам внешней политики, обороны, образования и культуры. Соглашение предполагало регулярные встречи между главами правительств, министрами, другими высокими должностными лицами обеих стран. Через 25 лет после его подписания и успеха в реализации французы и немцы создали общие органы: Совет обороны, Экономический и Финансовый советы, Совет по вопросам культуры и Совет защиты природной окружающей среды. На базе немецко-французской военной бригады был создан Еврокорпус, куда кроме французов и немцев вошли военные из других европейских стран.

Специальные пункты соглашения касались культуры и сотрудничества в сфере молодежной политики, в частности создания специального Немецко-французского молодежного форума и инициирования программы немецко-французского молодежного обмена, которая оказалась очень успешной: благодаря ей миллионы молодых немцев и французов посетили страну-соседа и завязали тесные и продолжительные контакты.

Все это сделало вечных врагов самыми преданными союзниками и обеспечило их общий экономический и политический прогресс.

Франции и Германии найти решение тогда было несравненно труднее, потому что они первыми встали на этот путь, потому что не было международно-правовых документов, которые уравновешивают и делают справедливыми отношения как между странами, так и между гражданами.

Теперь наработаны и опыт, и соответствующие международные соглашения, участниками которых являются и Азербайджан, и Армения. Это, прежде всего, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, несколько договоров в рамках Совета Европы, которые гарантируют права национальных меньшинств и местных общин, а также Копенгагенский документ от 29 июня 1990 года.

Подводя итог, еще раз подчеркну: и для азербайджанцев, и для армян стратегическая победа возможна лишь тогда, когда она будет общей для обеих стран. Когда они вместе переформатируют обоюдную запрограммированность на войну в обреченность на мирную, счастливую жизнь для всех, в необходимость освободить территорию конфликта не от «других», а от выстрелов. Даже в случае достижения одной из сторон военной победы она окажется стратегическим поражением обеих, потому что не заложит основ справедливого и постоянного мира. Такие основания, как доказывает немецко-французский опыт, может заложить только одно: общая на двоих победа — победа над прошлым.