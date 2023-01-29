В Чехии завершилось голосование во втором туре на президентских выборах. Победу одержал генерал в отставке Петр Павел.

Его соперником во втором туре выборов был бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Павел набрал более 58% голосов, Бабиш – менее 42%.

Вступление в должность нового президента состоится в начале марта после инаугурации.

Победитель сменит в Пражском Граде Милоша Земана. Его долгое время считали одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран ЕС, но после 24 февраля Земан резко ужесточил свою позицию по отношению к Москве. (svoboda.org)