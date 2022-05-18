Как передает Спутник-Армения, об этом начальник управления по особо важным делам Следственного комитета Армении Рафаэль Варданян заявил в среду на встрече с родителями погибших на войне военнослужащих.

17 мая родители погибших в ходе 44-дневной войны провели акции протеста перед Апелляционным судом, Генпрокуратурой и военным управлением СК, требуя немедленно расследовать дело о войне и привлечь в качестве обвиняемого премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 18 мая они вновь собрались у Следственного комитета РА.