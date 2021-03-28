Пашинян заявил, что нужно изменить свое восприятие региона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал усилить армяно-российскую группировку войск, которая, по его словам, играет ключевую роль в обеспечении безопасности в регионе, пишет «Интерфакс».

«Самая важная формула противодействия угрозам безопасности в регионе — совместная армяно-российская группировка войск, которая уже существует в Армении», — сказал Пашинян.

В то же время политик заявил, что его призыв не означает необходимости готовиться к новым военным конфликтам. По его словам, нужно изменить свое восприятие региона и стремиться к тому, чтобы «и регион изменил свое восприятие по отношению к нам».