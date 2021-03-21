Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приобретенные у России до войны в Карабахе самолеты Су-30СМ не имели боеприпасов.

Как передает АПА со ссылкой на Aysor.am, Пашинян подтвердил предоставленные ранее бывшим главным военным инспектором генерал-полковником Мовсесом Акопяном сведения о том, что Армения приобрела у России самолеты Су-30СМ без боеприпасов.

«Нас обвиняют, говорят, почему купили самолеты. Да, мы купили самолеты, и, да, не успели до войны купить ракеты. Но купили бы самолеты вы, а мы бы купили ракеты», — сказал Пашинян на встрече с жителями села Оганаван Арагацотнской области.

Напомним, что Мовсес Акопян, который ушел в отставку после войны в Карабахе, на пресс-конференции 19 ноября 2020 года заявил, что Пашинян изменил план закупки вооружений.

«Приобрели истребители Су-30СМ… Нам не нужны были самолеты Су. Эти самолеты стоят здесь без боеприпасов. Согласно решению правительства России, запрещается продажа боеприпасов к этим истребителям вторым странам», — сказал Акопян.

В тот же день министерство обороны Армении выступило с опровержением, отметив, что заявления Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну. В ведомстве назвали неверными утверждения о том, что самолеты Су-30СМ не имеют боеприпасов.