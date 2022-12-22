Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному соглашению. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

«Республика Армения направила Азербайджану свои предложения по мирному договору, и мы готовы подписать договор с таким содержанием», — сказал Пашинян.

Премьер республики также выразил надежду на то, что реакция Азербайджана на это предложение будет положительной.

В то же время, Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент не выполняет своих функций по договоренностям от 9 ноября 2020 года.

Он подчеркнул, что в соответствии с подписанным трехсторонним соглашением Лачинский коридор, находящийся под контролем российских миротворцев, должен быть открыт для беспрепятственного по нему передвижения, однако Баку якобы закрыл его. (gazeta.ru)