Сначала во Францию, а потом уж в Россию – в принципе, мы не должны удивляться этому, так как таких выходок в армянской политике предостаточно; имея тесные отношения с Москвой, Ереван постоянно смотрит по сторонам, в надежде найти еще одного геополитического патрона.

Конечно, Франция для армян весьма важная страна. Она после славной 44-дневной войны продолжает мутить воду. Президент Макрон никак не угомонится, то выступает с каким-то заявлением, то звонит азербайджанскому президенту, то использует малейшую возможность, чтобы принять армянского премьера и убедить его в том, что Франция никак не оставит свою «сестричку» (так выразился в свое время президент Саркози), т.е. Армению. Но думается на этот раз не стоит искать какой-то «глубокий смысл» в визите армянского премьера во Францию, который состоялся на прошлой неделе.

Дело в том, что в апреле во Франции состоятся очередные президентские выборы. В самый последний день президент Макрон выразил желание повторно участвовать в президентских выборах.

Сейчас двенадцать кандидатов ведут борьбу за президентское кресло. Аналитики уже предвещают весьма сложную политическую схватку, напоминая, что с 1965 года президенты ни разу не избирались в первом туре. Со своей стороны, добавим, что последним президентам не удавалось повторно избираться президентом Франции на второй срок. Поэтому нынешнего хозяина Елисейского дворца ждет весьма напряженная политическая схватка.

Понятно, что Макрон надеется заручиться поддержкой избирателей армянского происхождения. Пашинян отправился во Францию, чтобы выразить поддержку Макрону.

Что касается реального политического дрейфа Еревана, все будет зависеть от итогов украинско-российской войны. Война продолжается уже третью неделю. Чувствуется, что пути к миру ищет не только Киев, но и Москва.

Но Россия уже всему миру объявила свои требования, по этой причине, отступить от них дело не простое – ведь затрачены огромные средства, погибли тысячи российских солдат и офицеров! В случае отступления как же объяснит это Владимир Путин своему народу?

Но в конце прошлой недели президент России сообщил, что уже есть первые положительные сдвиги в переговорах. Плюс, российская сторона выразила согласие участвовать в переговорах с украинским президентом. Как известно, требования России весьма тяжелые: Москва настаивает в том, что Киев принял статус нейтрального государства, признал Крым территорией России, «ЛДНР» — независимыми республиками…

Возвращаясь к армянской теме заметим, что армяне продолжают свои военные провокации, обстреливая районы и села Азербайджана и все это происходит на глазах российских миротворцев. Почему российские миротворцы не останавливают их? Заметим, что это весьма сложный вопрос.

Во-первых, если не будет военных провокаций армян, не будет смысла держать тут российских миротворцев.

Во-вторых, военные также склонны к некоторым негативным внеслужебным отношениям.

Мы вовсе не утверждаем, что в Карабахе происходит именно это. Но разными источниками не раз была высказана информация о том, что новый военный представитель России в Карабахе также имеет тесные связи с армянами.

По этой причине, мы еще долго будем иметь проблемы в плоскости Карабаха. Надо знать одно: российские миротворцы пришли на эту землю не для того, чтобы положить конец выходкам армянских сепаратистов, а сделать «необходимым» тут присутствие российских войск.

Одним словом, ситуация остается сложной, и она получит очередной толчок в зависимости от результатов украинско-российской войны. Поэтому весь прогрессивный мир должен сделать все, чтобы Россия не победила в этой войне. Заметим, что это весьма посильная задача. Ведь Москва еще помнит Афганистан. Неужели Украина и украинцы слабее Афганистана и афганцев?