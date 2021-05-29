Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян согласился отвести войска от границы с Азербайджаном, если в Баку поступят аналогичным образом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, план по разведению Вооруженных сил обеих стран поступил от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и руководство Армении сочло его приемлемым. Он пояснил, что речь идет об участке Сотк-Хознавар в Гегаркуникской области республики. «На этом участке могут быть размещены российские пограничники, если наши российские партнеры согласны с этой идеей», — сказал Пашинян.

Он добавил, что главным гарантом безопасности Еревана в этом процессе является Москва и напомнил, что обе стороны связывают соглашения об объединенной группировке войск, системе ПВО и членство в ОДКБ. «ОДКБ является основной системой безопасности для нашей страны и должна оставаться таковой», — добавил глава кабмина (lenta.ru)