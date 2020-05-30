Пашинян рассказал о ситуации с коронавирусом в Армении

Свыше 400 пациентов с подтвержденным коронавирусом в Армении находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«В тяжелом состоянии находятся 358 пациентов с коронавирусом, в крайне тяжелом – 58. 15 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», — сказал премьер на онлайн-брифинге в субботу.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 30 мая, COVID-19 был выявлен у 8 927 человек, 3 317 излечились и 127 скончались.