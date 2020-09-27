Пашинян призвал мир удержать Турцию от вмешательства в конфликт в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество удержать Турцию от вмешательства в конфликт в Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности. Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов», — заявил политик.

Он выразил мнение, что международное сообщество должно «пресечь опасное развитие событий».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых выразил поддержку Баку.