Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга.

Как сообщает Новости Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в рамках саммита Совета Европы в столице Исландии Рейкьявике.

Говоря о нормализации отношений между Баку и Ереваном, Пашинян напомнил о недавнем заявлении президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля.

По словам главы правительства Армении, Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга в пределах 86,6 тысячи и 29,8 тысячи тысячи квадратных километров соответственно.