Вчера утром гумпомощь России доехала до Ханкенди. Параллельно этому МИД Азербайджана заявило о том, что есть договоренность об одновременном открытии лачынской и агдамской дорог.

Это определенный прогресс и Азербайджан добился определенных результатов. Однако, договориться и заявить не означает, что эти договоренности будут работать. К примеру, как будет функционировать агдамская дорога, в каком формате и на какой основе, и ряд других вытекающих вопросов все еще остаются открытыми.

Нужно сказать, что официальный Баку последовательно добивался своих целей в этом вопросе. И теперь, грузы России доехали, а грузы Азербайджана все еще находятся в Агдаме и не двигаются с места. Вопрос: как ситуация будет развиваться дальше?

«Я не думаю, что это приведет к дээскалации ситуации. Потому, что груз, который вошел на территорию Карабаха, это конечно символ того, что агдамская дорога операбельна, но это не решает всех проблем. Да, это месседж всем тем силам, особенно на Западе, которые проповедуют клише о «гуманитарной катастрофе» в Карабахе», — сказал в беседе с # политолог Фархад Мамедов.

По его словам, для Азербайджана было важно показать, что никакой блокады нет, и при уважении к территориальной целостности Азербайджана и соблюдении соответствующих правил возможно оказание помощи армянскому населению в Карабахе.

«Есть силы, которым важна гуманитарная ситуация в регионе, а не эксклюзивность лачынской дороги и сохранения «серой зоны» в Азербайджане. Позиция МИД Азербайджана заключается в том, что обе дороги могут быть операбельны при уважении территориальной целостности Азербайджана», — подчеркнул он.

Другой важный нюанс в эти дни – это интервью Пашиняна, где он много чего наговорил. При этом нужно отметить, что в его интервью наблюдалась разочарованность сложившейся ситуацией. Еще бы, Россия и Иран, по сути, открестились от Армении, а Франция, ЕС и США не могут влиять на ситуацию на местах и обошлись простыми заявлениями.

Отрадно видеть и другой факт — начиная со вчерашнего дня из Карабаха начали выходить группами мужчины. Естественно, их никто не фиксирует как военных, но очевидно, что армянским сверхсрочникам дан приказ выйти из региона и они постепенно уходят.

«Пашинян в своем интервью ничего нового не сказал, уже прошли те времена, когда какими-то интервью можно делать какую-то политику. На сегодня от Пашиняна требуются действия в соответствии с ожиданиями и требованиями Азербайджана, которые соответствуют международному праву и внутреннему законодательству Азербайджана», — сказал Мамедов.

Эксперт отмечает, что Пашинян прекрасно знает, что он должен сделать и, главное, что он должен сделать — это прекратить ресурсное обеспечение сепаратистов и вывести ВС Армении из Карабаха и стимулировать к интеграции армян Карабаха.

«Пока он фактически ничего не сделал. Поэтому нужно ожидать действий, а не заявлений», — подчеркнул он.