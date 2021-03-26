Пашинян позвонил Путину

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, передает пресс-служба Кремля.

Там уточнили, что телефонная беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

«При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что российский лидер и глава армянского кабмина во время разговора затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества «с акцентом на сферу энергетики» и борьбу с коронавирусом. Кроме того, они договорились о дальнейших контактах. (gazeta.ru)