Пашинян оставил без ответа требования оппозиции о его отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу выступил с обращением к народу, не упомянув о возможности своей отставки, на которой настаивает оппозиция.

«Ведется активная работа по реформированию судебной системы и закона о партиях. Цель этих реформ — не в том, чтобы я или мы остались у власти, а чтобы народ остался у власти. Это означает, что народ Армении должен иметь возможность свободным волеизъявлением выбирать власть», — сказал он в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, единственные в истории парламентские выборы, которые никем не были оспорены, состоялись в 2018 году.

«Смысл происходящих сегодня в Армении некоторых политических процессов ясен. Некоторые круги желают сделать все, чтобы эти выборы так и остались единственными. Не позволим. Власть народа не может быть поставлена под сомнение», — отметил Пашинян.