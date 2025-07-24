Команда премьер-министра Армении Никола Пашиняна предполагает, что в ходе его визита в Алтай пройдут кулуарные переговоры с российскими властями по поводу дороги, проходящей через Сюник (Зангезур).

Об этом пишет газета «Грапарак».

Согласно информации издания, в партии «Гражданский договор» считают, что Пашинян обсудит с Москвой вопрос «коридора».

Напомним, США предложили контролировать Зангезурский коридор. Как сообщил журналистам посол США в Турции Том Баррак в Нью-Йорке, США предложили взять под контроль Зангезурский коридор протяжённостью 32 километра на 100-летний срок. «Таким образом, обе стороны смогут пользоваться этим коридором», — подчеркнул дипломат. Посол отметил, что цель этого предложения — способствовать продвижению дипломатических переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Пашинян не исключил вопроса аренды Зангезурского коридора со стороны США.

Испанское издание «Periodista Digital» выступило с утверждением, что получило секретный меморандум, касающийся Зангезурского коридора, и что этот документ якобы был утверждён между Арменией и США.