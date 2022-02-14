Премьер-министр Армении Никол Пашинян и специальный представитель Евросоюза ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар в понедельник на встрече в Ереване обсудили сложившуюся региональную ситуацию после военных действий в Карабахе осенью 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«На встрече стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе после 44-дневной войны, предпринимаемые шаги по обеспечению стабильности на армяно-азербайджанской границе. В частности, они обменялись мнениями о реализации достигнутых договоренностей по итогам встреч при посредничестве президента РФ в Сочи, председателя Евросовета и президента Франции в Брюсселе, а также четырехсторонней видеоконференции от 4 февраля», — отмечается в сообщении.