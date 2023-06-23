Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с рекомендацией Международному олимпийскому комитету не допустить российских и белорусских атлетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже даже под нейтральным флагом, пишет «Европейская правда». Это решение приняли 71 голосами «за» и 4 «против».

Согласно документу, ассамблея считает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нынешних условиях немыслимо, оно будет использовано как инструмент пропаганды и де-факто сделает невозможным участие других спортсменов, в том числе украинских.