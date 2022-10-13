Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины», в который признала российский режим террористическим.

Об этом сообщили глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева и член делегации Алексей Гончаренко.

«За – 99 делегатов. Воздержался один. Это исторический результат! Полная поддержка Парламентской ассамблеи Совета Европы!», – подчеркнул Гончаренко.

По словам члена украинской делегации, в резолюции отмечается, что российский режим является террористическим.

«Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма», – уверен он.

Кроме этого, впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно предоставить оружие стране. (УНИАН)