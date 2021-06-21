Досрочные парламентские выборы в Армении соответствовали законодательству и были конкурентными, права избирателей были соблюдены, заявила глава делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ Кари Хенриксен.

«В целом можно констатировать, что выборы соответствовали законодательству, они были конкурентными… Избирательные права были соблюдены», — заявила Хенриксен на итоговом брифинге.

Центризбирком Армении составил в понедельник протокол по предварительным итогам парламентских выборов, согласно которым партия «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна набрала 53,92%. За блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна проголосовали 21,4% избирателей, блок «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Окончательные итоги будут подведены на седьмой день после голосования.(РИА Новости)