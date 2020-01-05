Парламент Туниса назначил голосование по составу нового правительства на 10 января

Президиум Ассамблеи народных представителей (однопалатного парламента) Туниса принял решение провести голосование по утверждению нового состава правительства на пленарном заседании 10 января. Об этом сообщил в субботу информационный портал Webdo.

Новый состав кабинета министров, сформированный назначенным премьер-министром Хабибом Жемли и представленный 1 января президенту республики Каису Саиду, сможет приступить к исполнению своих обязанностей лишь в том случае, если его одобрит абсолютное большинство депутатов парламента (109).

Жемли по поручению Саида приступил к формированию правительства 15 ноября прошлого года. Из-за возникших трудностей он был вынужден обратиться к главе государства 12 декабря с просьбой продлить срок работы над составом кабинета еще на один месяц. Согласно Конституции Туниса, окончательный состав правительства во главе с премьером должен быть утвержден Ассамблеей народных представителей. (ТАСС)